Чехол-защита Leica Q (Typ 116), кожа, цемент
Код товара:УТ-00063992
Артикул:19519
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЧехол
Описание
Протектор из качественной тонкой кожи защищает камеру Leica Q даже в самых неблагоприятных условиях, не скрывая элементы управления. Кожа имеет ту же продуманную ромбовидную рельефную фактуру, что и кожаная отделка камеры, обеспечивая идеальное сочетание внешнего вида и повышение надежности захвата при съемке. Все удобно: клапан со встроенным отделением для дополнительной карты памяти SD. Магнитная застежка обеспечивает быстрый доступ к SD-карте и аккумулятору камеры. При необходимости все находится под рукой — нет необходимости снимать протектор с камеры.