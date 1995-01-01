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Чехол-защита Leica Q (Typ 116), кожа, цемент

  • Q (Typ 116), кожа, цемент
  • Q (Typ 116), кожа, цемент
  • Q (Typ 116), кожа, цемент
  • Q (Typ 116), кожа, цемент
  • Q (Typ 116), кожа, цемент
Код товара:УТ-00063992
Артикул:19519

Товар не найден

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Описание
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Описание

Протектор из качественной тонкой кожи защищает камеру Leica Q даже в самых неблагоприятных условиях, не скрывая элементы управления. Кожа имеет ту же продуманную ромбовидную рельефную фактуру, что и кожаная отделка камеры, обеспечивая идеальное сочетание внешнего вида и повышение надежности захвата при съемке. Все удобно: клапан со встроенным отделением для дополнительной карты памяти SD. Магнитная застежка обеспечивает быстрый доступ к SD-карте и аккумулятору камеры. При необходимости все находится под рукой — нет необходимости снимать протектор с камеры.