Протектор из качественной тонкой кожи защищает камеру Leica Q даже в самых неблагоприятных условиях, не скрывая элементы управления. Кожа имеет ту же продуманную ромбовидную рельефную фактуру, что и кожаная отделка камеры, обеспечивая идеальное сочетание внешнего вида и повышение надежности захвата при съемке. Все удобно: клапан со встроенным отделением для дополнительной карты памяти SD. Магнитная застежка обеспечивает быстрый доступ к SD-карте и аккумулятору камеры. При необходимости все находится под рукой — нет необходимости снимать протектор с камеры.