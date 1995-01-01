Защитный чехол из эластичной итальянской кожи растительного дубления обеспечивает оптимальную защиту Leica M11. Доступен в трех привлекательных цветовых вариантах (черный, коньячный и оливково-зеленый). Для крепления защитного чехла не требуется никаких инструментов, а все рабочие элементы, а также порт USB остаются полностью доступными. Плечевой ремень, ремешок для запястья или подставка для большого пальца могут использоваться без ограничений. Откидная крышка на нижней части протектора обеспечивает мгновенный доступ к аккумулятору и карте памяти, а дополнительный отсек для SD-карты гарантирует, что ваша M11 всегда готова к съемке.