Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Чехол Leica Protector для M11, коричневый (коньяк)

  • Protector для M11, коричневый (коньяк)
  • Protector для M11, коричневый (коньяк)
  • Protector для M11, коричневый (коньяк)
  • Protector для M11, коричневый (коньяк)
  • Protector для M11, коричневый (коньяк)
Код товара:УТ-00064053
Артикул:24033

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Защитный чехол из эластичной итальянской кожи растительного дубления обеспечивает оптимальную защиту Leica M11. Доступен в трех привлекательных цветовых вариантах (черный, коньячный и оливково-зеленый). Для крепления защитного чехла не требуется никаких инструментов, а все рабочие элементы, а также порт USB остаются полностью доступными. Плечевой ремень, ремешок для запястья или подставка для большого пальца могут использоваться без ограничений. Откидная крышка на нижней части протектора обеспечивает мгновенный доступ к аккумулятору и карте памяти, а дополнительный отсек для SD-карты гарантирует, что ваша M11 всегда готова к съемке.