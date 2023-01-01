Чехол-защита Leica для Leica TL, цементно-серый
Код товара : УТ-00044432
Артикул : 18579
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
- Из высококачественной кожи наппа
- Откидной клапан для замены батареи, штифт для снятия ремня
- Доступно в черном, каменно-сером, красном, цементно-сером и желтом цвете
Кожаный протектор защищает корпус вашей камеры Leica TL во всех ситуациях, возникающих при съемке, а также улучшает захват камеры. Отвечая потребностям даже самых взыскательных фотографов, камера Leica TL может предложить вам выдающийся дизайн, материалы и функциональность. Чехол защищает лишь необходимые элементы камеры. И оставляет снаружи все остальное. Защищает камеру, но не препятствует фотографированию. Каждая деталь идеально продумана. Кроме того, аккумулятор можно заменить, не снимая кожаный протектор.