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Чехол-защита Leica для Leica TL, цементно-серый

Код товара:УТ-00044432
Артикул:18579

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Из высококачественной кожи наппа
  • Откидной клапан для замены батареи, штифт для снятия ремня
  • Доступно в черном, каменно-сером, красном, цементно-сером и желтом цвете

Кожаный протектор защищает корпус вашей камеры Leica TL во всех ситуациях, возникающих при съемке, а также улучшает захват камеры. Отвечая потребностям даже самых взыскательных фотографов, камера Leica TL может предложить вам выдающийся дизайн, материалы и функциональность. Чехол защищает лишь необходимые элементы камеры. И оставляет снаружи все остальное. Защищает камеру, но не препятствует фотографированию. Каждая деталь идеально продумана. Кроме того, аккумулятор можно заменить, не снимая кожаный протектор.