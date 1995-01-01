Из высококачественной кожи наппа

Откидной клапан для замены батареи, штифт для снятия ремня

Доступно в черном, каменно-сером, красном, цементно-сером и желтом цвете

Кожаный протектор защищает корпус вашей камеры Leica TL во всех ситуациях, возникающих при съемке, а также улучшает захват камеры. Отвечая потребностям даже самых взыскательных фотографов, камера Leica TL может предложить вам выдающийся дизайн, материалы и функциональность. Чехол защищает лишь необходимые элементы камеры. И оставляет снаружи все остальное. Защищает камеру, но не препятствует фотографированию. Каждая деталь идеально продумана. Кроме того, аккумулятор можно заменить, не снимая кожаный протектор.