Чехол-защита Leica для Leica Q2, ярко-розовый
Код товара : УТ-00064005
Артикул : 19569
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оригинальный чехол Leica Protector для камер Q2 в красном цвете. Чехол выполнен из натуральной коровьей кожи высшего качества, с оригинальным тиснением в виде небольших ромбов – такое же тиснение используется на кожаных элементах отделки самой камеры. Натуральная кожа применена не случайно: в отличие от кожзама, этот материал не скользит в руках и благородно стареет с годами. Чехол защищает камеру от случайных ударов, а также позволяет придать ей больше индивидуальности. Доступ ко всем органам управления при этом остается открытым.