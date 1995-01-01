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Чехол-защита Leica для Leica Q2, ярко-розовый

  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
  • для Leica Q2, ярко-розовый
Код товара:УТ-00064005
Артикул:19569

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный чехол Leica Protector для камер Q2 в красном цвете. Чехол выполнен из натуральной коровьей кожи высшего качества, с оригинальным тиснением в виде небольших ромбов – такое же тиснение используется на кожаных элементах отделки самой камеры. Натуральная кожа применена не случайно: в отличие от кожзама, этот материал не скользит в руках и благородно стареет с годами. Чехол защищает камеру от случайных ударов, а также позволяет придать ей больше индивидуальности. Доступ ко всем органам управления при этом остается открытым.

Плечевой ремень соответствующего цвета продается отдельно.