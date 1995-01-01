Чехол Leica Protector для D-LUX 7, красный

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Код товара: УТ-00050461 Артикул: 19559 Код товара: УТ-00050461 Артикул: 19559 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Описание Чехол из высококачественной натуральной кожи красного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Видео Наш обзор

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