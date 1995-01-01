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Чехол Leica Protector для D-LUX 7, красный

  • Protector для D-LUX 7, красный
  • Protector для D-LUX 7, красный
  • Protector для D-LUX 7, красный
Код товара:УТ-00050461
Артикул:19559

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол из высококачественной натуральной кожи красного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.