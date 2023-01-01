Чехол из высококачественной натуральной кожи красного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.