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Чехол-защита Leica D-LUX 7, коричневый

  • D-LUX 7, коричневый
  • D-LUX 7, коричневый
  • D-LUX 7, коричневый
Код товара:УТ-00064000
Артикул:19558

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол из высококачественной кожи коричневого цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.