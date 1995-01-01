Чехол-защита Leica D-LUX 7, коричневый
Код товара:УТ-00064000
Артикул:19558
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЧехол
Описание
Чехол из высококачественной кожи коричневого цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.