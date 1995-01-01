Чехол-защита Leica D-LUX 7, коричневый

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Код товара: УТ-00064000 Артикул: 19558 Код товара: УТ-00064000 Артикул: 19558 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Описание Чехол из высококачественной кожи коричневого цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Видео Наш обзор

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