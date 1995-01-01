Чехол Leica Protector для D-LUX 7, черный
Код товара:УТ-00043952
Артикул:19557
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЧехол
Описание
Чехол из высококачественной кожи черного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры Leica D-Lux7. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.