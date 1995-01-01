Чехол Leica Protector для D-LUX 7, черный

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Код товара: УТ-00043952 Артикул: 19557 Код товара: УТ-00043952 Артикул: 19557 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Описание Чехол из высококачественной кожи черного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры Leica D-Lux7. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Видео Наш обзор

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