Чехол из высококачественной кожи черного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры Leica D-Lux7. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.