Чехол Leica Protector для D-LUX 7, черный
Код товара : УТ-00043952
Артикул : 19557
10 130 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.084
Описание
Чехол из высококачественной кожи черного цвета обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры Leica D-Lux7. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу.