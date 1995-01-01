Чехол из высококачественной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Чехол может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.