Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Чехол-защита Leica C-LUX, кожа, синий

Код товара:УТ-00063963
Артикул:18849

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Чехол из высококачественной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Чехол может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.