Чехол-защита Leica C-LUX, кожа, синий
Код товара : УТ-00063963
Артикул : 18849
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Чехол из высококачественной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Чехол может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.