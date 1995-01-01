Чехол-защита Leica C-LUX, кожа, синий
Код товара:УТ-00063963
Артикул:18849
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЧехол
Описание
Чехол из высококачественной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Отличительный литой захват на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Чехол может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.