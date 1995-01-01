Чехол Leica Protector для C-LUX, кожа, красный
Код товара:УТ-00063964
Артикул:18850
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЧехол
Описание
Получехол Leica Protector из высококачественной натуральной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Выраженный выступ на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается в руке и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Поставляется в комплекте с ремнем соответствующего цвета.