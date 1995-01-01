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Чехол Leica Protector для C-LUX, кожа, красный

  • Protector для C-LUX, кожа, красный
  • Protector для C-LUX, кожа, красный
  • Protector для C-LUX, кожа, красный
Код товара:УТ-00063964
Артикул:18850

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Получехол Leica Protector из высококачественной натуральной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Выраженный выступ на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается в руке и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Поставляется в комплекте с ремнем соответствующего цвета.