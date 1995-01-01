Получехол Leica Protector из высококачественной натуральной кожи обеспечивает оптимальную защиту при сохранении доступа ко всем функциям камеры. Выраженный выступ на передней стороне камеры гарантирует, что камера всегда надежно удерживается в руке и неподвижна при съемке. Чехол крепится к камере с помощью встроенного винта с D-образным кольцом без помощи инструментов. Все органы управления и функции камеры остаются легко доступными фотографу. Поставляется в комплекте с ремнем соответствующего цвета.