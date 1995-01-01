Стильно защитите свой iPhone 6 / 6s / 7 с помощью этого кожаного чехла от Leica. Этот чехол премиум-класса из небольшой коллекции кожаных изделий Leica, серии, в которой представлены высококачественные кожаные чехлы для смартфонов. В дополнение к защите вашего чехла от потертостей и царапин, этот чехол включает в себя три отделения для банкнот, кредитных карт или визитных карточек. Практичное углубление на задней стенке чехла позволяет легко выдвигать смартфон для использования. Эта функция также позволяет заряжать смартфон, не вынимая его из чехла.