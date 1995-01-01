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Чехол Leica для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый

  • для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый
  • для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый
  • для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый
  • для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый
  • для iPhone 6/6S/7, кожа, коричневый
Код товара:УТ-00064130
Артикул:96453

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильно защитите свой iPhone 6 / 6s / 7 с помощью этого кожаного чехла от Leica. Этот чехол премиум-класса из небольшой коллекции кожаных изделий Leica, серии, в которой представлены высококачественные кожаные чехлы для смартфонов. В дополнение к защите вашего чехла от потертостей и царапин, этот чехол включает в себя три отделения для банкнот, кредитных карт или визитных карточек. Практичное углубление на задней стенке чехла позволяет легко выдвигать смартфон для использования. Эта функция также позволяет заряжать смартфон, не вынимая его из чехла.