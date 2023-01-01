Аккумулятор Leica BP-PRO1 для S, S2
Код товара : УТ-00063941
Артикул : 16039
12 560 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Благодаря постоянному мониторингу заряда энергоемкого литий-ионного аккумулятора, специально разработанного для камеры Leica S, обеспечивается безопасное и комфортное обращение с камерой.
- Для Leica S (тип 007)
- Для Leica S-E (тип 006)