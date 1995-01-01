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Бленда Leica для TL 23mm f/2 ASPH

Код товара:УТ-00063837
Артикул:12426

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бленда предотвращает попадание на линзы бокового света, который может вызвать нежелательные эффекты (ореолы), приводить к потере контрастности. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от случайных физических повреждений. Бленда подходит для объективов: Summicron-TL 23 мм, f/2, ASPH