Бленда предотвращает попадание на линзы бокового света, который может вызвать нежелательные эффекты (ореолы), приводить к потере контрастности. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от случайных физических повреждений. Бленда подходит для объективов: Summicron-TL 23 мм, f/2, ASPH
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.