Бленда предотвращает попадание на линзы бокового света, который может вызвать нежелательные эффекты (ореолы), приводить к потере контрастности. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от случайных физических повреждений. Бленда подходит для объективов: Summicron-TL 23 мм, f/2, ASPH