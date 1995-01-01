Бленда Leica для TL 23mm f/2 ASPH



Код товара: УТ-00063837 Артикул: 12426 Код товара: УТ-00063837 Артикул: 12426 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Бленда предотвращает попадание на линзы бокового света, который может вызвать нежелательные эффекты (ореолы), приводить к потере контрастности. Кроме того, бленда защищает переднюю линзу объектива от случайных физических повреждений. Бленда подходит для объективов: Summicron-TL 23 мм, f/2, ASPH Видео Наш обзор

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