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Бленда Leica для TL 18-56mm f/3.5-4.5 ASPH

Код товара:УТ-00063836
Артикул:12425

Товар не найден

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Описание

Оригинальная бленда Leica 12425 для объектива Vario-Elmar-TL 18–56 мм, f/3.5-5.6 ASPH. Защищает от паразитной засветки при ярком контровом свете, помогает избавиться от нежелательных бликов и ореолов на изображении. Частично защищает переднюю линзу от загрязнения и механических повреждений.