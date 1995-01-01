Бленда Leica для TL 18-56mm f/3.5-4.5 ASPH



Код товара: УТ-00063836 Артикул: 12425 Код товара: УТ-00063836 Артикул: 12425 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Оригинальная бленда Leica 12425 для объектива Vario-Elmar-TL 18–56 мм, f/3.5-5.6 ASPH. Защищает от паразитной засветки при ярком контровом свете, помогает избавиться от нежелательных бликов и ореолов на изображении. Частично защищает переднюю линзу от загрязнения и механических повреждений. Видео Наш обзор

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