Оригинальная бленда Leica 12427 для объектива Super-Vario-Elmar-TL 1:3.5-4.5/11-23 mm ASPH. Защищает от паразитной засветки при ярком контровом свете, помогает избавиться от нежелательных бликов и ореолов на изображении. Частично защищает переднюю линзу от загрязнения и механических повреждений.
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