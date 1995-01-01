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Бленда Leica для TL 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH

Код товара:УТ-00063838
Артикул:12427

Товар не найден

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Описание

Оригинальная бленда Leica 12427 для объектива Super-Vario-Elmar-TL 1:3.5-4.5/11-23 mm ASPH. Защищает от паразитной засветки при ярком контровом свете, помогает избавиться от нежелательных бликов и ореолов на изображении. Частично защищает переднюю линзу от загрязнения и механических повреждений.