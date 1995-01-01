Бленда Leica для SL 24-90mm f/2.8-4

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Код товара: УТ-00063828 Артикул: 12301 Код товара: УТ-00063828 Артикул: 12301 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Vario-Elmarit-SL 24–90 мм, f/2.8-4, ASPH Видео Наш обзор

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