Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Vario-Elmarit-SL 24–90 мм, f/2.8-4, ASPH
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