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Бленда Leica для SL 24-90mm f/2.8-4

  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
  • для SL 24-90mm f/2.8-4
Код товара:УТ-00063828
Артикул:12301

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Vario-Elmarit-SL 24–90 мм, f/2.8-4, ASPH