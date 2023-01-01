Бленда Leica для S 180mm f/3.5
Код товара : УТ-00063835
Артикул : 12403
12 150 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Leica APO-Elmar-S 1:3,5/180 мм (CS)