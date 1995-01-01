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Бленда Leica для S 180mm f/3.5

  • для S 180mm f/3.5
  • для S 180mm f/3.5
  • для S 180mm f/3.5
Код товара:УТ-00063835
Артикул:12403

Товар не найден

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Описание
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Описание

Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Leica APO-Elmar-S 1:3,5/180 мм (CS)