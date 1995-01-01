Бленда Leica для S 180mm f/3.5

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Код товара: УТ-00063835 Артикул: 12403 Код товара: УТ-00063835 Артикул: 12403 Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Бленда Описание Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда для объективов: Leica APO-Elmar-S 1:3,5/180 мм (CS) Видео Наш обзор

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