Оригинальная бленда в стиле ретро для камеры Leica Q3. Также подходит для предыдущих моделей: Leica Q и Leica Q2. Устанавливается в резьбу для светофильтров (49 мм). Бленда выпускается в 3 цветах: черном, серебристом (алюминий) и золотистом (латунь). Использование бленды защищает от паразитной засветки объектива, которая вызывает появление бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу от физических повреждений (царапин, сколов).