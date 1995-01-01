Бленда Leica Q3 Lens Hood, латунь
Код товара:УТ-00076016
Артикул:19659
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики
Тип аксессуараБленда
Описание
Оригинальная бленда в стиле ретро для камеры Leica Q3. Также подходит для предыдущих моделей: Leica Q и Leica Q2. Устанавливается в резьбу для светофильтров (49 мм). Бленда выпускается в 3 цветах: черном, серебристом (алюминий) и золотистом (латунь). Использование бленды защищает от паразитной засветки объектива, которая вызывает появление бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Бленда также отчасти защищает переднюю линзу от физических повреждений (царапин, сколов).