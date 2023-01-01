Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений. Бленда подходит для объективов: Summilux-M 21 мм, f/1.4, ASPH