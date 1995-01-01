Оригинальный Leica T2 Digiscoping Adapter для камер Leica систем T и L-Mount позволяет снимать фото и видео с помощью зрительных труб Leica APO-Televid 65 и 85 серии. Для установки также требуется объектив Leica 42308 Digiscoping 35 mm (не входит в комплект): сначала на трубу устанавливается объектив, затем адаптер.
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