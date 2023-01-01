Адаптер Leica T2-Adapter L-mount
Код товара : УТ-00064062
Артикул : 42335
11 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Благодаря адаптеру T2 можно установить объектив для дигископинга Leica 42308 на цифровую камеру SL/TL вместо объектива SL/TL. Это мгновенно превратит вашу зрительную трубу APO-Televid в мощный объектив камеры.
- Позволяет наблюдать и снимать природу с помощью камеры Leica SL/TL
- Наивысшее разрешение для макросъемки