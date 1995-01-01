Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер Leica T2-Adapter L-mount

  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
  • T2-Adapter L-mount
Код товара:УТ-00064062
Артикул:42335-L

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оригинальный Leica T2 Digiscoping Adapter для камер Leica систем T и L-Mount позволяет снимать фото и видео с помощью зрительных труб Leica APO-Televid 65 и 85 серии. Для установки также требуется объектив Leica 42308 Digiscoping 35 mm (не входит в комплект): сначала на трубу устанавливается объектив, затем адаптер.