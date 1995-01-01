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Адаптер Leica для M 135mm f/3.4 и M 75mm f/2 для универсального поляризатора M

Код товара:УТ-00063909
Артикул:14418

Товар не найден

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Описание

Этот адаптер позволяет использовать универсальный поляризационный фильтр Leica (Leica Universal Polarizer) с объективом Leica Apo-Telyt-M 135/3.4.