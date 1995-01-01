Адаптер Leica для M 135mm f/3.4 и M 75mm f/2 для универсального поляризатора M



Код товара: УТ-00063909 Артикул: 14418 Код товара: УТ-00063909 Артикул: 14418 Область применения Для оптики Тип аксессуара Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики Тип аксессуара Другое Описание Этот адаптер позволяет использовать универсальный поляризационный фильтр Leica (Leica Universal Polarizer) с объективом Leica Apo-Telyt-M 135/3.4. Видео Наш обзор

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