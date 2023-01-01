Адаптер питания Leica AC-Adapter
Код товара : УТ-00063917
Артикул : 14497
18 375 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Сетевой адаптер — полезный инструмент при длительной съемке в стационарных условиях. Он обеспечивает непрерывное электропитание камеры и позволяет избежать ненужного разряда батареи, поэтому ваша камера всегда готова к съемке.