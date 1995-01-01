Адаптер питания Kingma TC-LPE6NH, USB type C, вместо Canon LP-E6NH

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Код товара: УТ-00070095 Артикул: TC-LPE6NH Код товара: УТ-00070095 Артикул: TC-LPE6NH Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Каплер (фальш-батарея) Описание Адаптер питания («каплер») Kingma TC-LPE6NH устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6NH. Далее он подключается к универсальному USB аккумулятору или сетевому зарядному устройству: штекер USB Type C (необходимо, чтобы источник питания поддерживал функцию USB QC или PD, 9В 2А). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Встроенный контроллер обеспечивает защиту от перегрева, повышенного напряжения, повышенной силы тока, короткого замыкания, поэтому адаптер абсолютно безопасен для использования. Порядок подключения: установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека подключите адаптер к сетевому адаптеру или к портативному аккумулятору включите камеру Совместимые модели: Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

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