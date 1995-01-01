Адаптер питания Kingma TC-LPE17 устанавливается в батарейный отсек определенных камер Canon (список ниже) вместо штатного аккумулятора Canon LP-E17. Адаптер подключается к USB зарядному устройству или универсальному USB-аккумулятору в USB-C разъем, необходима поддержка тока 9В 2А (18 Вт). Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Обратите внимание: эта версия не работает с EOS M3, M5, M6, M6 Mark II.

Адаптер оснащен всеми необходимыми защитами: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока, перегрева. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики:

Входной ток: QC/PD 9V, 2 A

Выходной ток: 8.4 В, 2А

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 120 см)

Размеры: 12,5 х 32,4 х 48,5 мм

Вес: 60 г

Совместимость:

Canon EOS RP, R8, R10, R50, R50 V, R100

Canon EOS 77D, 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D

Внимание: для камер EOS M3, M5, M6, M6 Mark II используйте вариант TC-LPE17-M.