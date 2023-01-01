Адаптер питания Kingma TC-LPE17 устанавливается в батарейный отсек камер Canon EOS RP, 760D, 750D, 800D, 850D, 77D, 200D, 250D вместо штатного аккумулятора Canon LP-E17. С обратной стороны имеется разъём USB Type-C, благодаря которому можно запитать каплер от внешнего аккумулятора. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Обратите внимание: эта версия не работает с EOS M3, M5, M6, M6 Mark II.