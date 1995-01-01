Аккумулятор Kingma NP-W235, 1960 мАч, USB Type-C, кейс
Код товара:УТ-00067668
Артикул:KM-T-NPW235
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma KM-T-NPW235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Интересной особенностью данной модели является встроенный USB-C порт, который позволяет заряжать аккумулятор напрямую, без помощи зарядного устройства. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Технические характеристики
- Тип: Литий-ионная аккумуляторная батарея
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 1960 мАч, 14.1 Втч
- Размеры : 52.3 x 38.9 x 22.8 мм
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF
Комплектация:
- Аккумулятор
- Защитный кейс
- Кабель USB-A / USB-C