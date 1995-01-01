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Аккумулятор Kingma NP-W235, 1960 мАч, USB Type-C, кейс

  • NP-W235, с портом зарядки Type-C, аналог Fujifilm NP-W235, 1960mAh
  • NP-W235, с портом зарядки Type-C, аналог Fujifilm NP-W235, 1960mAh
  • NP-W235, с портом зарядки Type-C, аналог Fujifilm NP-W235, 1960mAh
  • NP-W235, с портом зарядки Type-C, аналог Fujifilm NP-W235, 1960mAh
  • NP-W235, с портом зарядки Type-C, аналог Fujifilm NP-W235, 1960mAh
Код товара:УТ-00067668
Артикул:KM-T-NPW235

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Kingma KM-T-NPW235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Интересной особенностью данной модели является встроенный USB-C порт, который позволяет заряжать аккумулятор напрямую, без помощи зарядного устройства. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Технические характеристики

  • Тип: Литий-ионная аккумуляторная батарея
  • Напряжение: 7.2 В
  • Емкость: 1960 мАч, 14.1 Втч
  • Размеры : 52.3 x 38.9 x 22.8 мм

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF

Комплектация:

  • Аккумулятор
  • Защитный кейс
  • Кабель USB-A / USB-C