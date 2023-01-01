Литий-ионный аккумулятор Kingma KM-T-NPW235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Интересной особенностью данной модели является встроенный USB-C порт, который позволяет заряжать аккумулятор напрямую, без помощи зарядного устройства. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.