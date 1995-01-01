Аккумулятор Kingma NP-W235, 1960 мАч, USB Type-C, кейс

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Код товара: УТ-00067668 Артикул: KM-T-NPW235 Код товара: УТ-00067668 Артикул: KM-T-NPW235 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma KM-T-NPW235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Интересной особенностью данной модели является встроенный USB-C порт, который позволяет заряжать аккумулятор напрямую, без помощи зарядного устройства. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Технические характеристики Тип: Литий-ионная аккумуляторная батарея

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 1960 мАч, 14.1 Втч

Размеры : 52.3 x 38.9 x 22.8 мм Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF Комплектация: Аккумулятор

Защитный кейс

Кабель USB-A / USB-C Видео Наш обзор

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