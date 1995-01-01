Аккумулятор Kingma NP-W235, 1960 мАч, с защитным кейсом
Код товара:УТ-00078427
Артикул:KM-NP-W235
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Емкость немного меньше, чем у оригинала (1960 мАч против 2200), но это компенсируется выгодной ценой. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Внутри кейса также предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
- Тип аккумулятора: NP-W235
- Ёмкость аккумулятора: 1960 мАч, 14.1 Втч
- Напряжение: 7.2 В
- Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
- Вес: 140 г
- Страна-производитель: Китай
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF, GFX Eterna 55