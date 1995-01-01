Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Емкость немного меньше, чем у оригинала (1960 мАч против 2200), но это компенсируется выгодной ценой. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Внутри кейса также предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Тип аккумулятора: NP-W235

Ёмкость аккумулятора: 1960 мАч, 14.1 Втч

Напряжение: 7.2 В

Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм

Вес: 140 г

Страна-производитель: Китай

Совместимые камеры: