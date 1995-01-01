Аккумулятор Kingma NP-W126 1140 мАч, с защитным кейсом

<









>





Код товара: УТ-00063629 Артикул: KM-NP-W126 Код товара: УТ-00063629 Артикул: KM-NP-W126 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Тип: NP-W126

Объём: 1140 мАч, 8.2 Втч

Напряжение: 7.2 В

Габариты: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 55 г Совместимость: Fujifilm X100F, X100V, X100VI

Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

Fujifil X half

Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.