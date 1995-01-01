Аккумулятор Kingma NB-13L, с защитным кейсом, 1010 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074362 Артикул : KM-NB-13L

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Литий-ионный аккумулятор Kingma K-NB-13L – аналог оригинальной батареи Canon NB-13L. Напряжение 3.6В, емкость 1010 мАч. Совместим с определенными моделями компактных фотоаппаратов Canon (список ниже). Аккумулятор имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрено крепление для одной карты памяти формата SD. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma K-NB-13L – аналог оригинальной батареи Canon NB-13L. Напряжение 3.6В, емкость 1010 мАч. Совместим с определенными моделями компактных фотоаппаратов Canon (список ниже). Аккумулятор имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрено крепление для одной карты памяти формата SD. Совместимые камеры: PowerShot G5 X Mark II

PowerShot G7 X Mark III

PowerShot G7 X Mark II

PowerShot SX740 HS

PowerShot SX730 HS

PowerShot G9 X Mark II

PowerShot G7 X

PowerShot G9 X

PowerShot G5 X

PowerShot G1 X Mark III

PowerShot SX720 HS

PowerShot SX620 HS

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