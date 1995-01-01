Аккумулятор Kingma NB-13L, с защитным кейсом, 1010 мАч
Код товара : УТ-00074362
Артикул : KM-NB-13L
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma K-NB-13L – аналог оригинальной батареи Canon NB-13L. Напряжение 3.6В, емкость 1010 мАч. Совместим с определенными моделями компактных фотоаппаратов Canon (список ниже). Аккумулятор имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрено крепление для одной карты памяти формата SD.
Совместимые камеры:
- PowerShot G5 X Mark II
- PowerShot G7 X Mark III
- PowerShot G7 X Mark II
- PowerShot SX740 HS
- PowerShot SX730 HS
- PowerShot G9 X Mark II
- PowerShot G7 X
- PowerShot G9 X
- PowerShot G5 X
- PowerShot G1 X Mark III
- PowerShot SX720 HS
- PowerShot SX620 HS