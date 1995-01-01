Литий-ионная аккумуляторная батарея Kingma K-LPE6P – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6P. Обратно совместима с устройствами, использующими батареи LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH. При использовании с Canon EOS R5 Mark II обеспечивается полный функционал камеры, все режимы съемки доступны. Напряжение 7.4 В, емкость 2400 мАч. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Камеры Canon распознают аккумулятор и точно показывают уровень заряда.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 1 карты памяти SD и 2 карт microSD.

Совместимые модели: