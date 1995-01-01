Аккумулятор Kingma

KM-LP-E6P-2600

– это аналог оригинальной батареи Canon

LP-E6

P. Чип полностью декодирован, камеры не выдают сообщений об ошибке и точно показывают оставшийся уровень заряда, аккумулятор может заряжаться в оригинальных зарядных устройствах Canon, а также внутри самих камер

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мкость составляет 2600 мАч, напряжение 7.2В. Аккумулятор имеет многоуровневую систему защиты: от короткого замыкания, от перегрузки по току и напряжению, от глубокого разряда и избыточного заряда, поэтому ваша камера с ним остается в полной безопасности. В комплекте идет герметичный, пыле- и влагонепроницаемый кейс, в котором также можно разместить 1 карту памяти формата SD или 2 карточки MicroSD формата.