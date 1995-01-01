Аккумулятор Kingma LP-E6P 2600mAh с защитным кейсом
Код товара:УТ-00093306
Артикул:KM-LP-E6P-2600
Код товара:УТ-00093306
Артикул:KM-LP-E6P-2600
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумулятор Kingma KM-LP-E6P-2600 – это аналог оригинальной батареи Canon LP-E6P. Чип полностью декодирован, камеры не выдают сообщений об ошибке и точно показывают оставшийся уровень заряда, аккумулятор может заряжаться в оригинальных зарядных устройствах Canon, а также внутри самих камер (для моделей, поддерживающих внутреннюю зарядку). Емкость составляет 2600 мАч, напряжение 7.2В. Аккумулятор имеет многоуровневую систему защиты: от короткого замыкания, от перегрузки по току и напряжению, от глубокого разряда и избыточного заряда, поэтому ваша камера с ним остается в полной безопасности. В комплекте идет герметичный, пыле- и влагонепроницаемый кейс, в котором также можно разместить 1 карту памяти формата SD или 2 карточки MicroSD формата.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6
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