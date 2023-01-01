Описание

Литий-ионная аккумуляторная батарея Kingma LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместим с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.4 В, емкость 2000 мАч. Обеспечит длительную работу фотокамеры. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые модели: