Аккумуляторная батарея Kingma T-LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Комплектация

аккумулятор

защитный кейс

кабель USB-A / USB-C 60 см

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15

Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6

Батарея ограниченно совместима с новейшими камерами Canon, такими как EOS R5 Mark II или EOS R6 Mark III – эти камеры будут работать, но не во всех возможных режимах.