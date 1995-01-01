Аккумулятор Kingma LP-E6, с портом зарядки Type-C, 1960 мАч
Код товара : УТ-00072414
Артикул : KM-T-LPE6
2 290 ₽
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Аккумулятор стандарта LP-E6 со встроенным адаптером Type-C для самостоятельной зарядки, без специализированного устройства. Пополнить запас батареи можно даже от внешнего аккумулятора, для полной зарядки потребуется 4.5 часа. Для хранения аккумулятора предусмотрен кейс, в крышечку которого можно поместить карты памяти.
Характеристики:
- Емкость: 1960 мАч, 14,5 Вт
- Напряжение: 7.4 Вольт
- Порт: USB Type-C для зарядки
- Тип батареи: литий-ионный
- Размеры: 61 х 43 х 27 мм
- Вес: 84 г
Совместимые камеры:
- EOS R, EOS R5, EOS R6, R6 mark II, R7
- 5D mark II, 5D mark III, 5D mark IV, 5Dsr, 5Ds
- 6D, 6D mark ll
- 7D, 7D mark ll
- 60D, 70D, 80D, 90D
Комплектация:
- Аккумулятор Kingma LP-E6 с портом USB Type-C
- Провод USB Type-C
- Кейс со слотами для карточек памяти
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