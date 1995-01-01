Аккумулятор Kingma LP-E6, с портом зарядки Type-C, 1960 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072414 Артикул : KM-T-LPE6

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Аккумулятор стандарта LP-E6 со встроенным адаптером Type-C для самостоятельной зарядки, без специализированного устройства. Пополнить запас батареи можно даже от внешнего аккумулятора, для полной зарядки потребуется 4.5 часа. Для хранения аккумулятора предусмотрен кейс, в крышечку которого можно поместить карты памяти. Задать вопрос 2 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Аккумулятор стандарта LP-E6 со встроенным адаптером Type-C для самостоятельной зарядки, без специализированного устройства. Пополнить запас батареи можно даже от внешнего аккумулятора, для полной зарядки потребуется 4.5 часа. Для хранения аккумулятора предусмотрен кейс, в крышечку которого можно поместить карты памяти. Характеристики: Емкость: 1960 мАч, 14,5 Вт

Напряжение: 7.4 Вольт

Порт: USB Type-C для зарядки

Тип батареи: литий-ионный

Размеры: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 84 г Совместимые камеры: EOS R, EOS R5, EOS R6, R6 mark II, R7

5D mark II, 5D mark III, 5D mark IV, 5Dsr, 5Ds

6D, 6D mark ll

7D, 7D mark ll

60D, 70D, 80D, 90D Комплектация: Аккумулятор Kingma LP-E6 с портом USB Type-C

Провод USB Type-C

Кейс со слотами для карточек памяти

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