Литий-ионный аккумулятор Kingma LP-E17 – аналог батареи Canon LP-E17. Напряжение 7.2 В, емкость 1040 мАч. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти.

Обратите внимание: данная батарея распознается камерой как сетевой адаптер, уровень заряда всегда показывается как 100%. Во время записи видео при разряде батареи происходит внезапное отключение питания с потерей несохраненного материала. Проверить уровень заряда можно в зарядном устройстве Kingma. Данный аккумулятор несовместим с оригинальным зарядным устройством Canon LC-E17 и не может заряжаться внутри камеры.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые модели: