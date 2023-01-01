Аккумулятор Kingma LP-E17, с защитным кейсом, 1040 мАч
Код товара : УТ-00067661
Артикул : KM-LP-E17
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Описание
Литий-ионный аккумулятор, аналог батареи Canon LP-E17 для профессиональной техники. Напряжение 7.2 В, емкость 1040 мАч. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти.
Внимание: данный аккумулятор несовместим с оригинальным зарядным устройством Canon LC-E17. Работа с неоригинальными зарядными устройствами поддерживается.
В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R50, R100