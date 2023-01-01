Описание

Литий-ионный аккумулятор, аналог батареи Canon LP-E17 для профессиональной техники. Напряжение 7.2 В, емкость 1040 мАч. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти.

Внимание: данный аккумулятор несовместим с оригинальным зарядным устройством Canon LC-E17. Работа с неоригинальными зарядными устройствами поддерживается.

В комплекте также идет герметичный кейс, защищающий от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для карт памяти SD и microSD.

Совместимые модели: