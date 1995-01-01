Аккумулятор Kingma LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
Код товара:УТ-00087692
Артикул:KM-LP-E10
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma LP-E10 – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E10. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.
Совместимые камеры: Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D.