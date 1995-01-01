Аккумулятор Kingma LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч

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Код товара: УТ-00087692 Артикул: KM-LP-E10 Код товара: УТ-00087692 Артикул: KM-LP-E10 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумуляторная батарея Kingma LP-E10 – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E10. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. Совместимые камеры: Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D. Видео Наш обзор

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