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Аккумулятор Kingma LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч

  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
  • LP-E10 с защитным кейсом, 1020 мАч
Код товара:УТ-00087692
Артикул:KM-LP-E10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma LP-E10 – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E10. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда.

Совместимые камеры: Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D.