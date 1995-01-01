Комплект включает зарядное устройство Kingma BM058 для камер серии Ricoh GR IV и два запасных аккумулятора Kingma DB-120 емкостью 1850 мАч. Устройство позволяет одновременно заряжать две батареи, полностью восстанавливая их заряд приблизительно за 4.5 часа при использовании источника тока 5В 2.1A. Благодаря работе от USB-C входа источники могут быть самыми разными: домашние или автомобильные адаптеры, пауэрбанки, USB розетки в транспорте – это позволяет перезаряжать вашу камеру, где бы вы ни находились. Устройство оснащено простым монохромным ЖК-дисплеем, который показывает уровень заряда аккумуляторов.

Литий-полимерный аккумулятор Kingma DB-120 обладает емкостью 1850 мАч (7.12 Втч). Батарея оснащена многоуровневой системой защиты от избыточного заряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению, что гарантирует безопасную и стабильную работу. Продукт сертифицирован по стандартам CE, FCC, UKCA и RoHS.

Чип декодирован: камеры не выдают ошибок и корректно указывают уровень заряда, батарея полностью совместима с зарядными устройствами Kingma, оригинальными зарядными устройствами Ricoh (BJ-12), а также может заряжаться внутри камеры. Полного заряда хватает примерно на 250 снимков по стандартам измерения CIPA. В комплекте идет 2 пластиковых защитных кейса для удобства хранения и транспортировки.

Совместимые камеры

Ricoh GR IV

Ricoh GR IV HDF

Ricoh GR IV Monochrome

Комплектация

Зарядное устройство

2 аккумулятора Kingma DB-120

2 защитных кейса

Кабель USB-A / USB-C

Характеристики

Зарядное устройство:

Вход: USB-C 5В 2.1А

Выход: 4.48В 0.7А (х2)

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Вес: 100 г

Аккумулятор: