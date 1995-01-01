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Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора DB-120

  • из зарядного устройства (на 2 аккумулятора) и 2 аккумуляторов для Ricoh GR IV
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • из зарядного устройства (на 2 аккумулятора) и 2 аккумуляторов для Ricoh GR IV
  • из зарядного устройства (на 2 аккумулятора) и 2 аккумуляторов для Ricoh GR IV
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • BM058 + 2 аккумулятора DB-120
  • из зарядного устройства (на 2 аккумулятора) и 2 аккумуляторов для Ricoh GR IV
  • из зарядного устройства (на 2 аккумулятора) и 2 аккумуляторов для Ricoh GR IV
Код товара:УТ-00093335
Артикул:BM058DB120-2B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект включает зарядное устройство Kingma BM058 для камер серии Ricoh GR IV и два запасных аккумулятора Kingma DB-120 емкостью 1850 мАч. Устройство позволяет одновременно заряжать две батареи, полностью восстанавливая их заряд приблизительно за 4.5 часа при использовании источника тока 5В 2.1A. Благодаря работе от USB-C входа источники могут быть самыми разными: домашние или автомобильные адаптеры, пауэрбанки, USB розетки в транспорте – это позволяет перезаряжать вашу камеру, где бы вы ни находились. Устройство оснащено простым монохромным ЖК-дисплеем, который показывает уровень заряда аккумуляторов.

Литий-полимерный аккумулятор Kingma DB-120 обладает емкостью 1850 мАч (7.12 Втч). Батарея оснащена многоуровневой системой защиты от избыточного заряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению, что гарантирует безопасную и стабильную работу. Продукт сертифицирован по стандартам CE, FCC, UKCA и RoHS.

Чип декодирован: камеры не выдают ошибок и корректно указывают уровень заряда, батарея полностью совместима с зарядными устройствами Kingma, оригинальными зарядными устройствами Ricoh (BJ-12), а также может заряжаться внутри камеры. Полного заряда хватает примерно на 250 снимков по стандартам измерения CIPA. В комплекте идет 2 пластиковых защитных кейса для удобства хранения и транспортировки.

Совместимые камеры

  • Ricoh GR IV
  • Ricoh GR IV HDF
  • Ricoh GR IV Monochrome

Комплектация

  • Зарядное устройство
  • 2 аккумулятора Kingma DB-120
  • 2 защитных кейса
  • Кабель USB-A / USB-C

Характеристики

Зарядное устройство:

  • Вход: USB-C 5В 2.1А
  • Выход: 4.48В 0.7А (х2)
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
  • Вес: 100 г

Аккумулятор:

  • Напряжение: 3.85В
  • Емкость: 1850 мАч (7.12 Втч)
  • Размеры: 41 х 35.4 х 11.4 мм