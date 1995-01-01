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Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч

  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора LP-E6NH 2000 мАч
Код товара:УТ-00084121
Артикул:BM058LPE6NH-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

  • Вход: USB Type C, 5В 2А,
  • Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионная аккумуляторная батарея Kingma LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместим с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.4 В, емкость 2000 мАч. Обеспечит длительную работу фотокамеры. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15.