Зарядное устройство Kingma BM058-BLK22 позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22. Полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 4.8 часа, 1 аккумулятора – 3.5 часа. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге (сетевой адаптер не входит в комплект). Небольшой ЖК дисплей показывает ход заряда.

Устройство обладает защитой от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока и так далее.

Характеристики:

Входной ток: 5В 2А

Выходной ток: 8.4В 0.5А (х2) или 0.7А (х1)

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионный аккумулятор Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLK22. Обратно совместим с более ранними камерами, использующими батареи DMW-BLF19. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2000 мАч

Размеры: 56.6 х 39.2 х 20.8 мм

Совместимые камеры: