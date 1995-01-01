Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора DMW-BLK22 2000 мАч
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Описание
Зарядное устройство Kingma BM058-BLK22 позволяет заряжать 1 или 2 батареи Panasonic DMW-BLK22. Полная зарядка 2 аккумуляторов занимает 4.8 часа, 1 аккумулятора – 3.5 часа. Вход USB-C может работать с самыми разными источниками питания: с сетевыми адаптерами, автомобильными зарядными устройствами, универсальными USB аккумуляторами и просто USB розетками: это позволяет заряжать батареи не только дома, но и в дороге (сетевой адаптер не входит в комплект). Небольшой ЖК дисплей показывает ход заряда.
Устройство обладает защитой от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока и так далее.
Характеристики:
- Входной ток: 5В 2А
- Выходной ток: 8.4В 0.5А (х2) или 0.7А (х1)
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Литий-ионный аккумулятор Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLK22. Обратно совместим с более ранними камерами, использующими батареи DMW-BLF19. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2000 мАч
- Размеры: 56.6 х 39.2 х 20.8 мм
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22