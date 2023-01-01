Адаптер питания («каплер») Kingma DR-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо штатного аккумулятора Fujifilm NP-W126 или NP-W126S. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Каплер можно использовать с сетевым адаптером Kingma, системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.