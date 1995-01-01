Адаптер питания Kingma DR-LPE6NH + сетевой адаптер
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Характеристики
Описание
Сетевой адаптер Kingma DR-LPE6NH с каплером (батарейкой-пустышкой) обеспечивает непрерывное питание для камер Canon, использующих аккумуляторы типа LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH. Это идеальное решение для длительной работы с камерой: фотографирование товаров для каталогов, онлайн-трансляции и так далее. Адаптер оснащен длинным кабелем (общая длина более 3 метров), причем его конечная часть, подходящая к пустышке, завита в спираль. Это сделано для безопасности: случайный рывок за кабель не уронит камеру. Адаптер оснащен многоуровневой защитой: от короткого замыкания, перегрузки по напряжению или току и от перегрева, поэтому ваша камера остается в полной безопасности (международные сертификации CE, FCC, RoHS).
Адаптер мультивольтажный (от 100 до 240 В), что позволяет пользоваться им практически в любом уголке планеты. В комплекте кабель с европейской вилкой. Чип декодирован, камера распознает его как «родной» адаптер DR-E6 и не выдает ошибок.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите адаптер в сеть
- включите камеру
Характеристики каплера
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Характеристики сетевого адаптера
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
- Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м
Совместимые модели:
- Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
- Canon XC10, XC15
- другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH
Внимание: адаптер несовместим с Canon EOS R5 Mark II, EOS R6 Mark III и другими камерами, использующими аккумулятор LP-E6P.