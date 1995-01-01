Сетевой адаптер Kingma DR-LPE6NH с каплером (батарейкой-пустышкой) обеспечивает непрерывное питание для камер Canon, использующих аккумуляторы типа LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH. Это идеальное решение для длительной работы с камерой: фотографирование товаров для каталогов, онлайн-трансляции и так далее. Адаптер оснащен длинным кабелем (общая длина более 3 метров), причем его конечная часть, подходящая к пустышке, завита в спираль. Это сделано для безопасности: случайный рывок за кабель не уронит камеру. Адаптер оснащен многоуровневой защитой: от короткого замыкания, перегрузки по напряжению или току и от перегрева, поэтому ваша камера остается в полной безопасности (международные сертификации CE, FCC, RoHS).

Адаптер мультивольтажный (от 100 до 240 В), что позволяет пользоваться им практически в любом уголке планеты. В комплекте кабель с европейской вилкой. Чип декодирован, камера распознает его как «родной» адаптер DR-E6 и не выдает ошибок.

Порядок подключения:

установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека включите адаптер в сеть включите камеру

Характеристики каплера

Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Характеристики сетевого адаптера

Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А

Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м

Совместимые модели:

Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,

Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,

Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II

Canon XC10, XC15

другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH

Внимание: адаптер несовместим с Canon EOS R5 Mark II, EOS R6 Mark III и другими камерами, использующими аккумулятор LP-E6P.