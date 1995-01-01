Адаптер питания Kingma DR-LPE6 + сетевой адаптер
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Характеристики
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DR-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.
Порядок подключения:
- установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- закройте дверцу отсека
- включите адаптер в сеть
- включите камеру
Характеристики каплера
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Характеристики сетевого адаптера
- Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
- Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
- Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м
Совместимость
- Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
- Canon XC10, XC15
- другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH