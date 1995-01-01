Описание

Комплект Kingma DR-BLK22 AEU Kit состоит из адаптера питания («каплера») и сетевого адаптера. Каплер устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов Panasonic DMW-BLK22 или DMW-BLF19. Затем он соединяется с сетевым адаптером, который включается в стандартную европейскую (российскую) розетку 220В. Сетевой адаптер мультивольтажный: поддерживает напряжение от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его по всему миру. Использование каплера позволяет снимать практически без ограничений по времени, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Адаптер оснащен встроенной защитой от короткого замыкания, превышения напряжения или силы тока, перегрева. Он имеет сертификации безопасности CE, FCC и RoHS.

Характеристики

Входной ток: переменный, 100-240В 50/60 Гц

Выходной ток: постоянный, 8.4 В, 2А (макс.)

Длина кабеля: 104 + 135 + 50-150 см

Совместимость: