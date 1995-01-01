Аккумулятор Kingma DMW-BLK22H, с защитным кейсом, 2400 мАч
Код товара:УТ-00070064
Артикул:KM-DMW-BLK22H
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma DMW-BLK22H – аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLK22H. Обратно совместим с более ранними камерами, использующими батареи DMW-BLF19. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
В комплект входит: 1 аккумулятор, 1 защитный кейс.
Характеристики:
- Напряжение: 7.2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2400 мАч
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22