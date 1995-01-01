Литий-ионный аккумулятор Kingma DMW-BLK22H – аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLK22H. Обратно совместим с более ранними камерами, использующими батареи DMW-BLF19. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.