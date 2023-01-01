Аккумулятор Kingma DMW-BLK22H, с защитным кейсом, 2400 мАч
Код товара : УТ-00070064
Артикул : KM-DMW-BLK22H
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Kingma DMW-BLK22H аналог оригинальной батареи Panasonic DMW-BLK22H. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.
В комплект входит: 1 аккумулятор, 1 защитный кейс.
Характеристики:
- Напряжение: 7,2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2400 мАч
- Совместимость: Panasonic Lumix S5