Аккумуляторная батарея Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Совместимые камеры: