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Аккумулятор Kingma DMW-BLK22, 2600 мАч

  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
  • DMW-BLK22, 2600 мАч
Код товара:УТ-00087694
Артикул:KM-DMW-BLK22-2600

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аккумуляторная батарея Kingma DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Емкость повышена до 2600 мАч или 18.7 Втч, что позволяет использовать камеру дольше. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Совместимые камеры:

  • Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
  • Panasonic Lumix G9, G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22