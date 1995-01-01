Аккумулятор Kingma DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
Товар не найден
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma T-DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.
Как и оригинальная Panasonic DMW-BLK22, Kingma DMW-BLK22 также обратно совместима с камерами, использующими старую батарею типа DMW-BLF19. Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.
Комплектация
- аккумулятор
- защитный кейс
- кабель USB-A / USB-C 60 см
Совместимые камеры:
- Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
- Panasonic Lumix G9, G9 II
- Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
- Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
- другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22