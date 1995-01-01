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Аккумулятор Kingma DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C

  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
  • DMW-BLK22 2600 мАч, с портом зарядки Type-C
Код товара:УТ-00087695
Артикул:KM-T-DMWBLK22

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Аккумуляторная батарея Kingma T-DMW-BLK22 – аналог оригинального аккумулятора Panasonic DMW-BLK22. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке, можно заряжаться от USB розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда.

Как и оригинальная Panasonic DMW-BLK22, Kingma DMW-BLK22 также обратно совместима с камерами, использующими старую батарею типа DMW-BLF19. Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерой и точно показывает уровень заряда. В комплекте идет защитный кейс с креплениями для карт памяти: 1х SD и 2х microSD.

Комплектация

  • аккумулятор
  • защитный кейс
  • кабель USB-A / USB-C 60 см

Совместимые камеры:

  • Panasonic Lumix GH3, GH4, GH5, GH5 II, GH6, GH7
  • Panasonic Lumix G9, G9 II
  • Panasonic Lumix S5, S5 II, S5 IIx, S9
  • Panasonic Lumix S1 II, S1 IIE, S1R II
  • другие камеры, работающие от батарей DMW-BLK22