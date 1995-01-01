Аккумулятор Kingma DB-120 — это перезаряжаемый литий-ионный элемент питания ёмкостью 1850 мАч (7.12 Втч, напряжение 3.85 В), созданный как полноценный аналог оригинального Ricoh DB-120 для камер Ricoh GR IV. Батарея оснащена многоуровневой системой защиты от избыточного заряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению, что гарантирует безопасную и стабильную работу. Продукт сертифицирован по стандартам CE, FCC, UKCA и RoHS.

Чип декодирован: камеры не выдают ошибок и корректно указывают уровень заряда, б атарея полностью совместима с оригинальными зарядными устройствами Ricoh ( BJ-12 ), а также может заряжаться внутри камеры. Полного з аряда хватает примерно на 250 снимков по стандартам измерения CIPA.

В комплекте идет пластиковый защитный кейс для удобства хранения и транспортировки.