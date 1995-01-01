Аккумулятор Kingma DB-120 для Ricoh GR IV, 1850 мАч
Код товара:УТ-00093316
Артикул:KM-DB-120
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Описание
Аккумулятор Kingma DB-120 — это перезаряжаемый литий-ионный элемент питания ёмкостью 1850 мАч (7.12 Втч, напряжение 3.85 В), созданный как полноценный аналог оригинального Ricoh DB-120 для камер Ricoh GR IV. Батарея оснащена многоуровневой системой защиты от избыточного заряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению, что гарантирует безопасную и стабильную работу. Продукт сертифицирован по стандартам CE, FCC, UKCA и RoHS.
Чип декодирован: камеры не выдают ошибок и корректно указывают уровень заряда, батарея полностью совместима с оригинальными зарядными устройствами Ricoh (BJ-12), а также может заряжаться внутри камеры. Полного заряда хватает примерно на 250 снимков по стандартам измерения CIPA.
В комплекте идет пластиковый защитный кейс для удобства хранения и транспортировки.
Совместимые камеры
- Ricoh GR IV
- Ricoh GR IV HDF
- Ricoh GR IV Monochrome