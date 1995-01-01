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Зарядный кейс Kingma BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый

  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
  • BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
Код товара:УТ-00093333
Артикул:BM071-LPE6 Brown

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM071-LPE6 для одновременной зарядки двух аккумуляторов Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH, LP-E6P). Устройство выполнено в оригинальном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее.

Крышка закрывается на магнитный замок, сбоку имеется проушина для крепления ремешка, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 3 часа.

Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика/

Кейс Kingma BM071-LPE6 удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.

  • Размеры: 95 х 65 х 36 мм
  • Вес: 100 г

​Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • Кабель USB-C - USB-C длиной 60 см

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II
  • Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15
  • Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6