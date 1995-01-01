Зарядный кейс Kingma BM071-LPE6 для 2х Canon LP-E6, коричневый
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM071-LPE6 для одновременной зарядки двух аккумуляторов Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH, LP-E6P). Устройство выполнено в оригинальном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее.
Крышка закрывается на магнитный замок, сбоку имеется проушина для крепления ремешка, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 3 часа.
Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика/
Кейс Kingma BM071-LPE6 удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.
- Размеры: 95 х 65 х 36 мм
- Вес: 100 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-C - USB-C длиной 60 см
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6