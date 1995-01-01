Зарядное устройство и кейс для хранения Kingma BM071-LPE6 для одновременной зарядки двух аккумуляторов Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH, LP-E6P). Устройство выполнено в оригинальном дизайне – отдаленно напоминает старый фотоаппарат. Зарядка осуществляется через USB-C порт, что позволяет использовать различные источники питания: домашние и автомобильные сетевые адаптеры, универсальные USB аккумуляторы, USB розетки в транспорте и так далее.

Крышка закрывается на магнитный замок, сбоку имеется проушина для крепления ремешка, а спереди располагается дисплей, который показывает уровень заряда каждой из батарей с точностью до 1%, а также режим зарядки: быстрый (9V) или обычный (5V). При использовании источника, поддерживающего USB Power Delivery 18 Вт, 2 аккумулятора полностью заряжаются приблизительно за 3 часа.

Предусмотрена многоуровневая защита от перегрева, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Имеется сертификация CE, FCC, UKCA и ROHS. Корпус выполнен из негорючего пластика/

Кейс Kingma BM071-LPE6 удобно использовать не только для зарядки, но и для хранения аккумуляторов.

Размеры: 95 х 65 х 36 мм

Вес: 100 г

​Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-C - USB-C длиной 60 см

Совместимые модели: