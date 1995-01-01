Зарядное устройство Kingma BM058Q – это усовершенствованная версия BM058 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Внешне отличается зеленой окантовкой корпуса. Устройство подходит для двух аккумуляторов Fujifilm NP-W235. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – от автомобильных зарядных устройств, USB розеток в транспорте, универсальных аккумуляторов (пауэрбанков) и так далее. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, его удобно брать с собой.

Устройство поддерживает 2 режима работы: быстрый и обычный. В быстром (9В 2А) 1 аккумулятор заряжается приблизительно за 2 часа, а пара – за 3. В обычном (5В 2А) это занимает 3 и 5 часов соответственно. Используемый режим отображается на дисплее иконками 5V или 9V.

Характеристики: