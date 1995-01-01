Зарядное устройство Kingma BM058Q-LPE6, для 2х Canon LP-E6/6N/6NH, дисплей, USB Type-C
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство Kingma BM058Q – это усовершенствованная версия BM058 с поддержкой быстрой зарядки USB PD. Внешне отличается зеленой окантовкой корпуса. Устройство подходит для двух аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH, LP-E6P. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – от автомобильных зарядных устройств, USB розеток в транспорте, универсальных аккумуляторов (пауэрбанков) и так далее. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, его удобно брать с собой.
Устройство поддерживает 2 режима работы: быстрый и обычный. В быстром (9В 2А) 1 аккумулятор заряжается приблизительно за 2 часа, а пара – за 3. В обычном (5В 2А) это занимает 3 и 5 часов соответственно. Используемый режим отображается на дисплее иконками 5V или 9V.
Характеристики:
- Вход: USB Type C, 5В 2А или 9В 2А
- Размеры: 130 х 58.6 х 25 мм
- Комплектация: зарядное устройство, кабель USB-C / USB-C
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
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