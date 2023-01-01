Зарядное устройство Kingma BM058Q-LPE6, для 2х Canon LP-E6/6N/6NH, дисплей, USB Type-C
Код товара : УТ-00070080
Артикул : BM058Q-LPE6
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E6/6N/6NH. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Характеристики:
- Вход: USB Type C, 9 В 2 А
- Выход: 1.5 A*1; 1 A*2
- Размеры: 130 х 58.6 х 25 мм